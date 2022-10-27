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Giriş Tarihi: 27.10.2022 04:47 Son Güncelleme: 27.10.2022 04:55

Yola çıkan at kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas’ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı. 00.30 sularında meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı

İHA
AA
Yola çıkan at kazaya neden oldu: 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Kara Yolu, Yıldızeli ilçesi, Yılanlıkaya mevkiinde gerçekleşti. 00.30 sularında meydana gelen kazada, Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte olan otomobil duramayarak önüne çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yola düştü. Aynı istikamette gitmekte olan yolcu otobüsü de atın üzerinden geçti, yavaşlayan otomobile de arkadan gelmekte olan bir diğer yolcu otobüsü çarptı.

Kaza sonucu Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise telef oldu.

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Yola çıkan at kazaya neden oldu: 15 yaralı
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