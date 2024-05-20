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Giriş Tarihi: 20.5.2024 22:21

Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı

Ağrı’da seyir halindeyken önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı. Ağaca çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı

İHA
Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan İ.I'nın önüne bir inek çıktı. Hayvana çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan İ.I, H.I, Z.I, Ç.I, S.I ve E.I'yı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı
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