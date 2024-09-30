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Giriş Tarihi: 1.10.2024

Yola dökülen yağ 23 yaşındaki genci öldürdü

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tuba KOÇ
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yola dökülen yağ 23 yaşındaki genci öldürdü
Muğla'da, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü öldü. Muğla'nın Bodrum İlçesinde yaşayan işadamı Halil Özyurt'un oğlu Ahmet Özyurt'un (23) kullandığı motosiklet, önceki gün Muğla'daki Sakar Rampasında yola dökülen yağ nedeniyle kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Ahmet Özyurt, kaldırıldığı hastanede öldü.




Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Çakırca Mahallesinden, Dereköy Mahallesi'nde yaşayan bir yakınlarının taziyesine gitmek için yola çıkan Mehmet Meten'in (82) kullandığı otomobil, Bozbayır mevkiinde virajı alamayınca, yol kenarındaki boş su kanalına uçtu. Sürücü Mehmet Meten'in ağır yaralandığı kazada kız kardeşi Ummuhan Balcan (75) olay yerinde, eşi Neriman Meten (80) ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Sürücü Mehmet Meten'in daha önce de çok sayıda hasarlı trafik kazasına karıştığı öğrenildi.
Konya, Hatay, Denizli, Diyarbakır ve Aydın'daki kazalarda ise 7 kişi hayatını kaybetti.

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Yola dökülen yağ 23 yaşındaki genci öldürdü
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