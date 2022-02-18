Yolcu otobüsünde metamfetamin ele geçirildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan aramada; 1.039 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili K.Y. isimli şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından şahıs tutuklanarak Bitlis E tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.