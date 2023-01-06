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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Yolcu uçağı tavşana çarptı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Yolcu uçağı tavşana çarptı
Pegasus Havayolları'nın PC-1022 sefer sayılı Airbus 320 tipi Münih İstanbul seferini yapan uçağı, önceki gün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistte bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotların "Altımızdan bir tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" diyerek durumu bildirdiği Hava Trafik Kontrol Kulesi, inişte olan Urmiye-İstanbul ve Budapeşte-İstanbul seferlerini yapan uçaklara pisti pas geçme talimatı verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede ezildiği belirlenen tavşanın pistten alınmasının ardından pas geçen 2 uçak iniş yaptı.

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Yolcu uçağı tavşana çarptı
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