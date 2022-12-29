Yolcular unutkan çıktı! Çocuğunu bile unutan var

İstanbul Havalimanı'na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren HAVAİST, şehrin 51 noktasından 11 hatta yolcu taşımacılığı yapıyor. Her gün otobüslerle seyahat eden binlerce kişi, yolculuğun verdiği heyecanla otobüslerde bir çok eşyasını unutuyor.
Unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için sistem kuran HAVAİST, bu yıl otobüslerde unutulan 11 bin 555 eşyadan 9 bin 464'ünü sahiplerine teslim ederken, gitardan muhabbet kuşuna kadar bir çok eşya ise sahibini bekliyor.
UNUTULAN EŞYANIN YÜZDE 85'İ TESLİM EDİLDİ
HAVAİST Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Davut Tuğlu, 2022 yılı içinde 12 bine yakın kayıp eşya teslim aldıklarını belirterek " Buda ayda bin adet eşya yapıyor. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapıp, unutulan bir eşya varsa fotoğrafını çekip bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girerek her semtin raflama sistemine yerleştirip yolculara teslim etmek için burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var" dedi.
ÇOCUKLARINI UNUTTULAR
Sahipleri tarafından teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bıraktıklarını aktaran Tuğlu, yaşadıkları en ilginç unutkanlık olayını ise şu şekilde anlattı:
Beylikdüzü hattımızda bir aile seyahat ediyor. Yan koltukta da çocukları uyuyordu. Uyuya kalan çift Beylikdüzü'ne geldiğinde otobüsten iniyor ama çocuklarını otobüste unutuyor. Kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlıyor. Kaptanımızı durumu fotoğraflayarak bize bildiriyor. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti ardından aile bize ulaştı. Bir süre sonra aile buraya gelerek çocuklarını teslim aldı" diye konuştu.