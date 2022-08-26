Yolda genci öldüren katil zanlısı yakalandı

Adana Seyhan ilçesinde 29 Mart 2019 tarihinde Kuruköprü Mahallesi'nde bir eğlence mekanın önünde meydana geldi. Organize suç örgütü üyesi Mustafa Karademir (31) ile Ali İbrahim Demirkol, İnönü Caddesi'ndeki bir barı bastı. Çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan yaralandı. Ömer İmre yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Karademir tutuklanırken, Demirkol ise izini kaybettirdi. Ekipler firari Demirkol'un, bir arkadaşının Yüreğir ilçesindeki evinde saklandığını tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan Ali İbrahim Demirkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.