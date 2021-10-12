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Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:27

Yolda karşıya geçmek isterken otobüs çarptı

DHA
Yolda karşıya geçmek isterken otobüs çarptı

Bayrampaşa'da meydana gelen kazada yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya yolcu otobüsü çarptı. Gerçekleşen kazada otobüsün çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yolda karşıya geçmek isterken otobüs çarptı
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