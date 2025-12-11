Yolda yürürken havaya ateş açtı: Trafik polisi yakaladı! O anlar kamerada

Akılalmaz olay, dün Çukurova ilçesine bağlı 80. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (20) ruhsatsız tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Bölgede bulunan bir trafik polisi ise durumu fark etti. Polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Şahsın havaya ateş açması ve yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.