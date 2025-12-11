Haberler Yaşam Haberleri Yolda yürürken havaya ateş açtı: Trafik polisi yakaladı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:54

Yolda yürürken havaya ateş açtı: Trafik polisi yakaladı! O anlar kamerada

Adana'da 20 yaşındaki maganda, kaldırımda yürüdüğü sırada ruhsatsız tabancayla havaya defalarca ateş açtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Akılalmaz olay, dün Çukurova ilçesine bağlı 80. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (20) ruhsatsız tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Bölgede bulunan bir trafik polisi ise durumu fark etti. Polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Şahsın havaya ateş açması ve yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve '6136 ruhsatsız silah taşıma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

