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Giriş Tarihi: 26.10.2022 18:08 Son Güncelleme: 26.10.2022 18:25

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Ataşehir’de caddede arkadaşlarıyla yürümekte olan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi üzerinde 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde yürümekte olan Azerbaycan uyruklu olduğu belirtilen ismi öğrenilemeyen bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kişi kan içinde yere düşerken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, arkadaşları tarafından otomobille olay yerinin yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görülürken kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü
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