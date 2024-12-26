Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş TIR’ın kör noktasında can verdi

Kaza saat 14.30 sıralarında Baklalı Mahallesi Dursunköy-Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Camiden çıkan Hüseyin Çelik, yolun karşısına geçmeye çalışırken karşı yönden gelen aracın geçmesini bekleyen TIR'ın önünden geçti.

Bu sırada hareket eden TIR, kör noktadaki Çelik'in görmeyerek çarptı. Durumu fark eden TIR sürücüsü aracı durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.