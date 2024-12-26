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Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:04 Son Güncelleme: 26.12.2024 11:18

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş TIR’ın kör noktasında can verdi

İstanbul Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çelik (65), kör noktasında kaldığı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş TIR’ın kör noktasında can verdi

Kaza saat 14.30 sıralarında Baklalı Mahallesi Dursunköy-Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Camiden çıkan Hüseyin Çelik, yolun karşısına geçmeye çalışırken karşı yönden gelen aracın geçmesini bekleyen TIR'ın önünden geçti.

Bu sırada hareket eden TIR, kör noktadaki Çelik'in görmeyerek çarptı. Durumu fark eden TIR sürücüsü aracı durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

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Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş TIR’ın kör noktasında can verdi
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