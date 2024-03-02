Yön bulmada zayıflık Alzheimer işareti

İngiltere'de bulunan University College London (UCL) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yön bulma yeteneğinin zayıf olmasının, Alzheimer hastalığının erken uyarı işareti olabileceğini ortaya çıkardı. Telegraph gazetesinin haberine göre hastalık riski taşıyan kişilerde, hafıza sorunları gibi diğer erken sorunlar ortaya çıkmadan önce 'mekansal navigasyon'un zayıf olduğunu gösterdi. Çalışma sonuçlarının Alzheimer için bir teşhis destek aracının geliştirilmesine öncülük edebileceği kaydedildi. Araştırmada, yaşları 43 ila 66 arasında değişen 100 yetişkinin bir yerden diğerine rota belirleme ve sürdürme yeteneğini test etmek için sanal gerçeklik kullanıldı.