Yorgun mermi Bursa’da can aldı

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye D., kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye D., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye D.'nin omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zekiye D., günlük yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.