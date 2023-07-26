Seyhan Nehri yosuna büründü

Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri, suyu kesilince yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu çirkin görüntüyü bir an önce temizlemesi gerekir. İnşaat çalışması yapılabilir ama bu temizliği engellemeye engel değil. Adana'ya yakışmıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Kentin simgelerinden Seyhan Nehri'nde su akıntısı, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Yeşile bürünen Seyhan Nehri'ni görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TEMİZLEYİN

Bazı vatandaşlar yosun nedeniyle bölgede kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, büyükşehir belediyesine seslenerek temizlik yapılmasını istedi. Celal Tekmen Uray, "Ankara'dan geldim ve gördüğüm manzara gerçekten çok kötü.

Aşırı derecede kokular var. Bir an önce temizlenmesi gerekir" derken, Ahmet Keçe ise, "Tamam inşaat yapılıyor olabilir ama bu yosunları temizleyin" diyerek tepki gösterdiler.