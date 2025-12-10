Kapıyı zorladı, balkondan içeri girdi! Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı!

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde yaşanan olay, öğle saatlerinde dehşet anlarına sahne oldu. İddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi A.B. ile görüşmek isteyen Y.B., kayınbabasının evine gitti. Kapıları zorlayan ve içeri alınmayan Y.B., öfkeye kapılarak balkondan içeri sızdı. Dakikalar içinde ev bir anda panik ve çığlıklarla karıştı.