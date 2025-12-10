Kapıyı zorladı, balkondan içeri girdi! Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı!

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde yaşanan olay, öğle saatlerinde dehşet anlarına sahne oldu. İddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi A.B. ile görüşmek isteyen Y.B., kayınbabasının evine gitti. Kapıları zorlayan ve içeri alınmayan Y.B., öfkeye kapılarak balkondan içeri sızdı. Dakikalar içinde ev bir anda panik ve çığlıklarla karıştı.
KAPIYI ZORLADI, BALKONDAN İÇERİ GİRDİ
Evin çevresinde bir süre dolaşan Y.B.'nin önce kapıları yumrukladığı, ardından balkondan eve tırmandığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İçeri girer girmez kaçmaya çalışan A.B., eşinin peşinden koşmasıyla büyük bir dehşet yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, ev içinde saniyeler süren kovalamaca ve ardından yaşanan boğuşma açıkça görülüyor. Y.B.'nin yanında taşıdığı bıçakla eşi A.B.'yi boğazından ve sırtından yaraladığı belirlendi.
KAYINPEDERİNİ DE BIÇAKLADI
Araya girmeye çalışan kayınpeder Y.K. de saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından panik içinde jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve gelen ekipler, ağır yaralanan A.B. ve Y.K.'yi Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Y.K.'nin durumunun stabil olduğu bildirildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Y.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
DEHŞET ANI KAMERADA
Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarında, Y.B.'nin balkondan eve girişi, A.B.'nin kaçmaya çalışması ve ardından yaşanan arbede saniye saniye görüntülendi.