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Giriş Tarihi: 8.5.2024

Yük gemisi karaya oturdu, deniz trafiği durdu

Yük gemisi karaya oturdu, deniz trafiği durdu
Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri, hızlı tahlisiye botları, acil müdahale gemisi Nene Hatun ile balık adamlar bölgeye yönlendirildi. Bu arada Boğaz'daki trafik çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı. Yük gemisi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekildi.
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Yük gemisi karaya oturdu, deniz trafiği durdu
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