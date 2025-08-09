Yük gemisinin önünde sürtme izleri bulundu

Balıkesir Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta parçalanmış halde bulunan 'Graywof' adlı yatın sahibi ünlü işadamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.Yarı batık yat, Ekinlik Adası'na çekilerek karaya çıkarıldı ve kazanın nedenini belirlemek için bilirkişi incelemesi başlatıldı. Yatın motor seri numarası, Halit Yukay'a ait tekneyle eşleşti.Diğer taraftan soruşturma kapsamında olayla bağlantılı 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin önünde sürtme izleri tespit edildi. Radar görüntülerinde geminin Marmara Adası açıklarında geri manevra yaptığı ve ardından Kocaeli Körfez ile Yalova Çiftlikköy açıklarında demirlediği görüldü.Gözaltına alınan kaptan C.T., sarsıntıyı hissettiğini ancak çarpışma sesi duymadığını, tekneyi fark etmediğini söyledi. Yata önünde seyreden diğer gemilerin de çarpmış olabileceğini, güzergâhta başka gemiler de gördüğünü söyledi.Yat sahibi Can Yukay, oğlunun cep telefonu sinyalinin 17.00'den sonra kesildiğini, denize düşmüş olabileceğini belirtti.Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket anları da görüntülendi. Arama kurtarma ekipleri kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.