Yukay son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Erdek açıklarında denize açıldığı teknesi yarı batık halde bulunan ve cansız bedeni 30 gün sonra 68 metre derinlikten çıkarılan iş insanı Halit Yukay (43) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eşi, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı. Yukay'ın yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da dostunun tabutuna omuz verdi, son görevini yerine getirdi. 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir/Erdek açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Ünlü işkatıldı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve sevenleri başta olmak üzere çok sayıda insan, Yukay'ı sol yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yakın arkadaşı Yukay'ın cenaze törenine katıldı. Helallik isteme anında gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıtuğ, dostunun tabutuna omuz vererek son görevini yerine getirdi. Yukay'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.