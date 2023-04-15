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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon liralık vurgun

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon liralık vurgun
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Instagram üzerinden 20 milyon TL'lik vurgun yapan 14 kişilik suç şebekesini dün Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda çökertti. Şebekenin Instagram uygulamasındaki yüksek takipçili hesapları ele geçirip ardından "Kripto paradan yüksek kazanç" vaadinde bulundukları paylaşımlarla insanları dolandırdıkları belirlendi. Büyük paralar kazanmak isteyenler ise bu kişilere para yolluyor. Çete bu paraları yabancıların üzerine yasal bahis sitelerinde açılan hesaplara yollayıp izini kaybediyorlar. Dolandırıcıların bahis sitelerinden çektikleri paraları, şebekenin başında bulunan S.D.'nin kurduğu hırdavat şirketine aktardığı saptandı. Şirketten alışveriş yapılmış gibi göstererek faturalandığı ve herhangi bir polis baskınında ticaret yaptıkları ve dolandırıcılık ile alakalarının olmadıklarını gösterir plan hazırladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların daha sonra ise mağdurlardan "işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti" adı altında tekrar para istediği, adliye binası önünden, "Haciz işlemleri için mahkemeye veriyoruz" fotoğrafları atarak para almaya devam ettikleri belirlendi. Operasyonda çok sayıda telefon, GSM hatları ve bilgisayar ele geçirildi.

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Yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon liralık vurgun
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