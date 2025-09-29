Yüksek sesli müzık kavgasında komşu dehşeti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım (24) hayatını kaybetti. Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar S. de katıldı. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı. Serdar S. teslim oldu. Dilara Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Faruk B.'nin tedavisi ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.