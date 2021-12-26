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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Yükseköğretim tarihinde bir ilk

Yükseköğretim tarihinde bir ilk
YÜKSEKÖĞRETIM Kurulu (YÖK) yurtdışında diplomaların hızla tanınacağı, istihdam oranlarının artacağı bir çalışmayı hayata geçirdi. Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programından mezun olanların diplomalarında TYÇ ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer alabilecek. Diplomalar, Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak. Logo almaya hak kazanan programlar arasında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin tıp, sanat tarihi, matematik, gıda mühendisliği, tekstil mühendisliği gibi programları var. ANKARA

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Yükseköğretim tarihinde bir ilk
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