Yüksekova’da 21 yaşındaki genç bıçakla katledildi: Çok sayıda gözaltı var!

Acı olay, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçenin ana güzergahı olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Babat, hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.