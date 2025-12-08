Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Dün il genelinde etkili olan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Cadde ve sokakların karla kaplanması nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, vatandaşlar sabah saatlerinde karla kaplı bir manzaraya uyandı.

13 KÖY VE 30 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari genelinde 13 köy ve 30 mezra yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.