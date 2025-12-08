Haberler Yaşam Haberleri Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
Giriş Tarihi: 8.12.2025 10:39

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürerek ilçe genelini beyaza bürüdü.

Dün il genelinde etkili olan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Cadde ve sokakların karla kaplanması nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, vatandaşlar sabah saatlerinde karla kaplı bir manzaraya uyandı.

13 KÖY VE 30 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari genelinde 13 köy ve 30 mezra yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

