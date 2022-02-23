Yunan’dan Türk balıkçılara yaylım ateşi

İzmir’de, iki balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş açılırken, bir balıkçı yaralandı. Teknede 18 kurşun izi tespit edildi
İzmir'de, "Babaoğul" ve "Esila Lia" isimli iki Türk balıkçı teknesi, önceki gün Karaburun açıkları ile Sakız Adası arasında avlanmaya çıktı. Saat 19.15 sıralarında bölgeye gelen Yunan unsurları, Türk balıkçılara ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Herhangi bir Yunan unsuru göremeyen Türk Sahil Güvenlik Ekipleri, bacağından saçmayla yaralandığı belirlenen balıkçı Yaşar Sözal'a ilk müdahaleye botta yaptı. Ardından yaralı balıkçı, Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3'ü kar maskeli 4 kişilik bot ekibinin kendilerini uyarmadan tekneye içi benzin dolu şişe attığını ve patlatmak için ateş etmeye başladığını söyleyen Sözal, "Ben onu (şişeyi) almaya gittim. İçleri benzin doluydu. Tekneyi yakmaya çalışıyorlardı. (Şişeyi) Almaya çalışırken bana el işaretiyle öleceğimi söylediler" dedi. Yunanistan unsurlarının el işaretlerini ilk başta önemsemediğini, şişeyi tekneden atmak için hamle yaptığını anlatan Sözal, ateş açılınca geri döndüğünü kaydetti. Sözal, şöyle konuştu: "Geri döndüğümde bacağımdan vurulduğumu hissettim. Vincin arkasına yattım, siper aldım. Diğer balıkçı arkadaşlara 'Ben vuruldum' dedim. Kaptan köşküne girdik ve orada kaldık. Bu sırada kaptan köşküne de ateş ettiler. Yarım saat kadar sürdü. Biz savunmasız insanız. Elim kanlı şekilde bacağımdan vurulduğumu gösterdim. Gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler." Barınağa çekilen iki teknede 18 kurşun izi tespit edildi. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı'nı çağırarak protesto notası verdi.