Yunanistan ölüme ittti sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki biri çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın yasa dışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.