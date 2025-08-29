Haberler Yaşam Haberleri Yunuslar suçlulara geçit vermiyor
Giriş Tarihi: 29.8.2025 14:33 Son Güncelleme: 29.8.2025 14:59

Yunuslar suçlulara geçit vermiyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus Timleri son 1 hafta yaptığı çalışmalarda 17 tabanca ile 34 aranan şahıs ile çeşitli suçlardan 16 olay şüphelisi olmak üzere toplam 50 kişiyi yakaladı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Yunus timleri kentet suçun önlenmesine yönelik son bir haftada yaptığı çalışmalarda 17 adet ateşli silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet çalıntı araç (otomobil/motosiklet), 2 adet tescilsiz/yakalamalı hacizli araç, 66 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ile 5 bin160 adet sentetik kannabinoid (A4) maddesi ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir." diyerek kararlılık mesajı verdi.

