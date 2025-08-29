Yunuslar suçlulara geçit vermiyor

Yunus timleri kentet suçun önlenmesine yönelik son bir haftada yaptığı çalışmalarda 17 adet ateşli silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet çalıntı araç (otomobil/motosiklet), 2 adet tescilsiz/yakalamalı hacizli araç, 66 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ile 5 bin160 adet sentetik kannabinoid (A4) maddesi ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir." diyerek kararlılık mesajı verdi.