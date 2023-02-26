Yürek burkan bir hikaye daha! Çocuklarını son kez gördü enkazda can verdi

Türkiye'nin deprem felaketiyle yüzleştiği bu zorlu günlerde bir kötü haber daha depremin vurduğu Adıyaman'dan geldi. Derya Naşvat ve Mehmet Elçi, 6 yıl önce evliliklerini sonlandırma kararı alsa da ortak 3 çocukları için görüşmeye devam ediyordu. Çocuklar babalarıyla Adıyaman'da yaşarken, anne Derya Navşat İstanbul'da yaşamasına rağmen sık sık Adıyaman'a gelerek çocuklarıyla vakit geçiriyordu.
ÇOCUKLARIYLA SON OLDUĞUNU BİLMEDEN HASRET GİDERDİ
Başına geleceklerden habersiz çocuklarının özlemiyle uyanan anne, 3 çocuğunun okullarının tatil olması sebebiyle İstanbul'dan Adıyaman'a doğru yola çıktı. Çocuklarına kavuşacak olmanın sevinciyle Adıyaman'a ayak basan Derya Naşvat, şehirdeki Yolaç Otel'de kalmak için oda ayırttı. Ardından çocukları Burak, Esra ve Esma'yı babalarından teslim alan anne Naşvat, son kez olduğundan bir haber çocuklarıyla vakit geçirdi.
3 METRELİK ŞANSSIZLIK
Ertesi sabah İstanbul'a dönüş bileti alan Derya Naşvat, o akşam çocukları babalarına teslim ederek otele geçti. Gece saatlerinde depreme otelin 2. Katında bir odada yakalanan anne Derya Naşvat, şiddetli sarsıntıyla panikledi. Merdivenlere yönelen talihsiz kadın, çıkış kapısıyla arasında 3 metre kala otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.
ÇANTASINDAKİ DÖNÜŞ BİLETİ YÜREKLERİ DAĞLADI
5 kişiye mezar olan Yolaç Otel'in enkazında arama kurtarma ekipleri önce Derya Naşvat'tan baktıkları aletle sıcaklık aldı. Devam eden çalışmalar sonucu genç kadın, asrın felaketinin 3. gününde otel enkazından çıkarıldı ancak hayata tutunamadı. Otelin enkazında bulunan Naşvat'ın çantasındaki bilet ise görenleri şok etti. Depremde hayatını kaybeden fedakar annenin eğer böyle bir felaket yaşanmasaydı ertesi sabah erkenden İstanbul'a döneceği ortaya çıktı.