Yürek burkan bir hikaye daha! Çocuklarını son kez gördü enkazda can verdi

Türkiye'nin deprem felaketiyle yüzleştiği bu zorlu günlerde bir kötü haber daha depremin vurduğu Adıyaman'dan geldi. Derya Naşvat ve Mehmet Elçi, 6 yıl önce evliliklerini sonlandırma kararı alsa da ortak 3 çocukları için görüşmeye devam ediyordu. Çocuklar babalarıyla Adıyaman'da yaşarken, anne Derya Navşat İstanbul'da yaşamasına rağmen sık sık Adıyaman'a gelerek çocuklarıyla vakit geçiriyordu.

ÇOCUKLARIYLA SON OLDUĞUNU BİLMEDEN HASRET GİDERDİ

Başına geleceklerden habersiz çocuklarının özlemiyle uyanan anne, 3 çocuğunun okullarının tatil olması sebebiyle İstanbul'dan Adıyaman'a doğru yola çıktı. Çocuklarına kavuşacak olmanın sevinciyle Adıyaman'a ayak basan Derya Naşvat, şehirdeki Yolaç Otel'de kalmak için oda ayırttı. Ardından çocukları Burak, Esra ve Esma'yı babalarından teslim alan anne Naşvat, son kez olduğundan bir haber çocuklarıyla vakit geçirdi.