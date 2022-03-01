Yürekleri ısıtan Zeliha Nine hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan ve Mehmetçik üşümesin diye örüp gönderdiği çoraplarla herkesin yüreğini ısıtan 'asırlık çınar' Zeliha Barlas yaşamını yitirdi. Zeliha Nine'nin cenazesi, Sultaniye Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, çok değerli bir büyüğü kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Barlas'ın 100'ü aşkın yaşına rağmen Kovid- 19 salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçik'e gönderdiğini hatırlatan Silpagar, "O bizim ve bütün ilçenin annesiydi" dedi. Zeliha Barlas, ördüğü yün çorapları geçen yıl şubat ayında Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiklere ulaştırmıştı. Üs bölgesindeki askerler de Zeliha Nine'ye duygu dolu bir mektup eşliğinde el dokuması seccade göndermişti.