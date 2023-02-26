Yurt değil resmen hastane! 6 aylık bebekleriyle enkazdan sağ çıktılar, yaralarını devlet eliyle sarıyorlar

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerden kurtulup Konya'ya gelen depremzedelerin kaldığı yurtlarda 24 saat boyunca sağlık hizmeti de veriliyor. Eczanesinden revirine kadar her şeyin düşünüldüğü yurtlarda kalan depremzedeler uygulamadan oldukça memnun.
"HER ŞEYİMİZLE İLGİLENİYORLAR"
Elbistan'dan geldiğini ve depremlerde ölümden döndüğünü belirten Fatma Karas (43), "Çok memnunuz. Allah razı olsun. Her şeyimiz tam. Allah'ım vatanımıza, milletimize huzur versin" dedi. Hatay'dan gelen Esranur Sürmeli (25) ise, "6 aylık bebeğimle, eşimle birlikte enkazdan çıktık. Gerçekten Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Revirini, eczanesini bile düşünmüşler" diye konuştu.
BİNLERCE DEPREMZEDE MİSAFİR
11 ilde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi depremlerde binlerce insan evlerini bırakıp Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yurtlara ve evlere yerleştirildi. Yardımseverliği ile bu depremde adından sıkça söz ettiren Konya, binlerce depremzedeyi misafir ediyor. Yurtlara yerleştirilen depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanırken buna sağlık hizmeti de eklendi. Kurulan revirlerde 24 saat boyunca doktor bulunuyor, depremzedelerin hiç dışarı çıkmadan muayeneleri, pansumanları yapılıp, yine yurtlarda bulunan eczane bölümlerinden ilaçları temin ediliyor.
"HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ"
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Engin Dinç, yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı. Dinç, "Üzerimize düşen görevi sağlık sektörü olarak yapıyoruz. Bütün illerimizden misafirlerimiz geldi. Konya merkezde 11 yurtta 14 blokta 30 doktor 40'ın üzerinde sağlık personeli ile hizmet vermekteyiz. İlk günden itibaren arkadaşlarımızı organize ettik. Depremzede misafirlerimizin kaldığı yurtlarda aile sağlık merkezlerinin bir birimini buraya taşıdık, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunların içerisinde kronik rahatsızlıkları olan var, çocuklar var, gebeler var, diyabet, tansiyon hastaları var. Bir merkezde ne varsa burada da aynı hizmet mevcut. İlaçları yazılıyor. Eczanemiz var. Buradan ilaçlarını sağlıyoruz. Hastaneye gidecek hastalarımızın randevularını ayarlayıp, hastanelerimize sevkini sağlıyoruz. Sağlık anlamında depremzede misafirlerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasını istemiyoruz. Depremden önce memleketlerinde nasıl hizmet alıyorlarsa burada da aynı şekilde almalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar da binlerce misafirimize hizmet verdik" dedi.
"ALLAH MİLLETİMİZE HUZUR VERSİN"
Depremlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalanan Fatma Karas, "İki depreme de ilçede yakalandım. Birinde enkaz altında kalmaktan zor kurtuldum. Namaz kılarken yakalandım birinde. Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldum. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Her şeyimiz tam. Allah'ım vatanımıza, milletimize huzur versin" dedi.
"ÇOCUĞUMLA YAKINDAN İLGİLENİYORLAR"
Hatay'ın Antakya ilçesinden geldiğini belirten Esranur Sürmeli ise, "Deprem anında kapılarda esneme olunca kapılar içeri doğru girdi. Açıp dışarı çıkamdık. Bir yandan 6 aylık bebeğimizi tutuyoruz bir yandan da dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Eşim ve bebeğimle birlikte dışarı güçlükle çıktık. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Çocuğumla da yakından ilgileniliyor. Revirini, eczanesini bile düşünmüşler" diye konuştu.
"BİZİM MUTLULUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORLAR"
Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen depremzede 72 yaşındaki Asiye Yıldırım kendisine rahat gezebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Allah devletimizden razı olsun. Bizim mutlu olmamız için her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.