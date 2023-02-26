Yurt değil resmen hastane! 6 aylık bebekleriyle enkazdan sağ çıktılar, yaralarını devlet eliyle sarıyorlar

"ÇOCUĞUMLA YAKINDAN İLGİLENİYORLAR"

Hatay'ın Antakya ilçesinden geldiğini belirten Esranur Sürmeli ise, "Deprem anında kapılarda esneme olunca kapılar içeri doğru girdi. Açıp dışarı çıkamdık. Bir yandan 6 aylık bebeğimizi tutuyoruz bir yandan da dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Eşim ve bebeğimle birlikte dışarı güçlükle çıktık. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Çocuğumla da yakından ilgileniliyor. Revirini, eczanesini bile düşünmüşler" diye konuştu.

"BİZİM MUTLULUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORLAR"

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen depremzede 72 yaşındaki Asiye Yıldırım kendisine rahat gezebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Allah devletimizden razı olsun. Bizim mutlu olmamız için her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.