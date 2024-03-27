Yurtdışından kredi vaadi ile kandırıp ipotekli mallara el koydular

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği görevlilerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Moiz Mitrani liderliğindeki şebekenin mali sıkıntıları olanları dolandırdıkları tespit edildi.

Şebeke üyelerinin kendilerini yurtdışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtıp, mağdurlara kredi sağlama vaadinde bulundukları belirlendi. Faiz karşılığında borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptıkları anlaşılan 1'i cezaevinde, 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre Moiz Mitrani ve şüpheli şahısların mali sıkıntıları olan Müşteki şahıslara bir İsviçre bankasından kredi sağlayacağı vaadiyle şahıslara ait mal varlıklarını ipotek ettirip 3. Şahıslar üzerinden eşine ait firmaya devrettiği tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 60 Milyon liralık mal varlıklarına el koydukları belirlendi. Ayrınca el koydukları firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koydukları anlaşıldı.

15 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul ve Kırklareli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatlı Tabanca, 2 adet Kuru Sıkı Tabanca, 2 adet Havalı Tüfek, 1 adet Kılıç, 610 adet 9*19 fişek, 30 adet 6*35 fişek, 9 adet 9*65 fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 50 adet çeşitli markalara ait kol saati, 1 adet altın çakmak, 1 adet Pos Cihazı, 1 adet ajanda, 3 adet para makbuzu, 1 adet Sipariş sözleşmesi, 4 adet çek görüntüsü ve 9 sayfa Kıymet Takdir Raporu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri akabinde soruşturma savcısının talimatı ile serbest bırakılmış, 8 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i Adli Kontrol Hükümleri Şartı ile serbest bırakılmış; 3 şahıs hakkında Tutuklama kararı verildi.