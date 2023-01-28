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Giriş Tarihi: 28.1.2023 11:48

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor! 71 metreye ulaştı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi 71,34 metreye ulaştı.

DHA
Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yükseliyor! 71 metreye ulaştı

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.



558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.



2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek, 2,5 milyonluk Türkiye'nin 5'inci büyük kenti Antalya'nın enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği üretebilecek.



22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda yaklaşık 70 milyon metreküp su depolandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26'ncı Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından, paylaşımda bulunup barajda su yüksekliğinin 71,34 metreye ulaştığı duyuruldu.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor! 71 metreye ulaştı
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