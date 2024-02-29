Yutma yetisini kaybeden Mihra için tedavi umudu

İzmir'de yaşayan ev kadını anne Tülay Yenigün (28) ve inşaat işi yapan baba Veysi Yenigün'ün (30) kızları Berra Evin (7) ve Nare'den (2) sonra dünyaya gelen 16 aylık SMA Tip 1 hastası Mihra Helin'e 3 ay önce zatürre teşhisi konuldu. Bir ay yoğun bakımda tedavi gören Mihra, yutma refleksini kaybetti. NG cihazı ile burnundan beslenmeye başlayan Mihra Helin'in Zolgensma tedavisine ulaşması için başlatılan valilik izinli bağış kampanyası yüzde 70'e ulaştı. Anne Tülay Yenigün, kızının bu süreçte çok acılar çektiğini dile getirerek, "Tedavi olursa kızım da yaşıtları gibi koşup oynayabilecek, doya doya yemek yiyebilecek" diye konuştu.