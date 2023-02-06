Yüzlerce bina yerle bir oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler Adıyaman'da da büyük yıkıma neden oldu. Deprem Adıyaman ve ilçelerinde yüzlerce binayı yıktı. Bu binalar arasında Adıyaman'daki Belediye Başkanlığı binası da yer aldı. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Ulaşımda sıkıntı yaşamıyoruz, doğalgazı biz önlem olarak kestirdik. Elektrikte sıkıntı yok. Ölü sayısı 28 kişi. En az 100'den fazla binanın yıkıldığını tespit ettik" dedi. Deprem 500 yıllık tarihi camiyi de vurdu. Adıyaman il merkezinde yer alan ve 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen, bugünkü şeklini 1863 yılında alan tarihi Ulu Cami'nin kubbesi çöktü. Tarihi caminin minareleri de yıkıldıİlk deprem sonrası kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldığı sırada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bakan Karaismailoğlu ve diğer ilgililer, sarsıntının sona ermesiyle binadan ayrıldı.ili etkileyen büyük depremin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman'daki İsias Otel'de kalan ortaokul voleybol takımından haber alınamıyor. Turist Rehberliği Eğitim Gezisi çerçevesinde Adıyaman'da bulunan çeşitli üniversitelerden 43 öğrenci ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji Ortaokul kız-erkek takımındaki 30 öğrenci, veli ve öğretmenleri depremde bazı bölümleri yıkılan Grand Isias Otel'in enkazında kaldı.