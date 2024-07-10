Yüzleri maskeli magandalar restorana ateş açtı: Müşteriler yemek yerken...

Müşteriler ve iş yeri çalışanları panikle eğilirken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunun bir müşteriyi teğet geçtiği saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, restoranın camına 1 kurşun isabet ettiği belirlendi.