Yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi

HATAYİskenderun'da yaşayan Berfin Özek (21), yüzüne asit atarak yaralanmasına neden olan Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. 15 Ocak 2019 günü dershaneden çıkan Özek, bir süre önce ayrıldığı Çeltik'in asitli saldırısına uğramıştı. Yüzünde ağır yanıklar oluşan genç kızın sağ gözü görme yetisini kaybetmiş, estetik operasyon geçirmişti. Tutuklanan Çeltik, 13.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özek, Nisan 2020'deki duruşmada şikayetini geri aldı. Çeltik, son duruşmada tahliye edildi. Barışan ve evlenmeye karar veren çiftin nikahı sosyal medyada paylaşıldı. DHA