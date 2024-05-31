Z kuşağı sanal ortamla çifte hayat yaşıyor

Yeni bir araştırma, Z kuşağının yarısının internette ve dışarıda ayrı hayatlar sürdüğünü ortaya koydu. Independent'ta yer alan habere göre, Çin merkezli teknoloji firması Lenovo ve Britanyalı araştırma şirketi OnePoll, yaklaşık 2 bin Amerikalının katılımıyla bir çalışma yaptı. Araştırmada katılımcı havuzunun Z, Y, X ve "baby boomers" kuşakları arasında eşit şekilde dağıtıldığı belirtildi. Çalışmada, Z kuşağından katılımcıların yüzde 46'sının, çevrimiçi ortamlardaki kişilikleriyle gerçek dünyadaki karakterleri arasında büyük fark olduğunu söylediği ifade edildi. "Çifte hayat" yaşadığını söyleyenlerin oranı Y kuşağındakilerde yüzde 38, X kuşağındakilerde yüzde 18 ve "baby boomers" kuşağında yüzde 8 olarak belirlendi.