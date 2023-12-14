“Zafer günü Hanzala’nın yüzünü ben çizeceğim”

İsrail zulmünü çizgilerle resmeden, zalimlere kalemiyle direnen dünyaca ünlü Filistinli karikatürist Dr. Alaa Allagta, "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına almak için hayata geçirdiği İstanbul'daki programın etkinliğine katıldı. Rami Kütüphanesi'ndeki etkinlikte düzenlenen söyleşinin konuğu olan Allagta, karikatürün gerçekleri ortaya çıkarmak için çok etkin bir silah olduğunu söyledi. Allagta, şöyle devam etti: "Siyonistler, bu topraklara sahip olduğunu iddia ediyor ama biz çizgilerimizle bunun yalan olduğunu ortaya koyuyoruz. Gazze'de son katliamlarda olduğu gibi Batı'nın iki yüzlülüğünü de ortaya koyuyoruz. Karikötürün tercümana ihtiyaç yok. Filistinli karikatüristler Arap medyasının en meşhurlarıdır. Hanzala'nın (10 yaşındaki ünlü çizgi kararekter) fikir babası Naci el Ali'dir, benim favori ressamım. İnşallah bir gün zafere ulaşırız ve Hanzala'nın yüzünü ben çizerim."Naci-el Ali'nin çizgileriyle hayat verdiği Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala, çocuk haliyle tüm dünyanın umursamazlığına karşı çıkıyor. Tam 48 yıldır 10 yaşında, doğduğu yer olan Filistin'e geri dönene kadar da zaman onun için donmuş durumda.