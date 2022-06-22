Zaman aşımına 6 ay kala çözülmüştü: 19 yıllık cinayette karar!

Kocaeli'nin Derince İlçesine bağlı Yenikent Mesire alanında 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın, darp edilip boğularak öldürüldükten sonra başı ezilmiş bir halde bulunmuştu. Tüm araştırmalara rağmen Aydın'ın neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyerek dosya faili meçhul olarak kalmıştı.