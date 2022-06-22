Zaman aşımına 6 ay kala çözülmüştü: 19 yıllık cinayette karar!

Kocaeli'nin Derince İlçesine bağlı Yenikent Mesire alanında 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın, darp edilip boğularak öldürüldükten sonra başı ezilmiş bir halde bulunmuştu. Tüm araştırmalara rağmen Aydın'ın neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyerek dosya faili meçhul olarak kalmıştı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla faili meçhullere odaklanan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Kasım Aydın cinayetini dosyanın zaman aşımına uğramasına 6 ay kala dosyayı raftan indirdi. Dosyayı titizlikle inceleyen ekipler, elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda askerden Kasım Aydın'ın askerden 10 günlük dağıtım iznine geldiğinde Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz adlı iki arkadaşı tarafından demir çubuklarla feci şekilde dövülüp başı ezildikten sonra boğularak öldürüldüğünü belirlemişti. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, katil zanlısı İlkme'yi İstanbul'da operasyonla yakalayarak Kocaeli'ne getirdi. Diğer katil zanlısı Korkmaz'ın ise işlediği farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
HER İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Katil zanlıları bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada sanıkların birlikte hareket ederek Kasım Aydın'ın başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğarak öldürdüklerinin sabit olduğuna kanaat getiren Cumhuriyet Savcısı her iki sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu. Bugün görülen duruşmada ise sanıklar hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'a birlikte hareket ederek kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.