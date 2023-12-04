Zayıflama uzmanı Özlem Posbaşoğlu’na çalışanından hakaret davası

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan ve birçok ünlünün de tercih ettiği güzellik merkezleri bulunan Zayıflama Uzmanı Özlem Posbaşoğlu'nun sinirle attığı bir mesaj başına dert açtı. Ünlü zayıflama uzmanı, çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik oldu.

ÜNLÜ ZAYIFLAMA UZMANINDAN ÇALIŞANINA HAKARET MESAJI

Birçok yerde güzellik merkezleri bulunan Özlem Posbaşoğlu, iddiaya göre Ataşehir'de şubesinde güzellik uzmanı olarak çalışan Belinda A. ile birbirine girdi. Ünlü zayıflama uzmanının 22 Haziran 2022 günü şirketin Whatsapp grubu üzerinden çalışanı Belinda A.'yı kastederek "Bu terbiyesiz ve küstah uzman kim acaba?..Hem cep telefonu ile işleme giriyorsun, dosyaya bakmadan eşek ya danışan hiç bakma zahmetinde bulunma üstüne telefonunla uğraş seans yaparken bu ne haddini bilmezlik" şeklinde mesaj atmasıyla ortalık karıştı.

GÜZELLİK UZMANI ÇALIŞANDAN SUÇ DUYURUSU

Birçok kişinin bulunduğu mesaj grubunda kendisi hakkında bu şekilde sözler sarf eden patronuna sinir olan Belinda A., istifa ederek soluğu savcılıkta aldı. Özlem Posbaşoğlu'nun kendisine herkesin görebileceği bir sosyal medya ortamında hakaret ettiğini belirten genç kız, Posbaşoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

UZLAŞMAYAN POSBAŞOĞLU'NA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında dosyayı uzlaştırma büroya aktardı. Ancak iki taraf da birbiriyle uzlaşmak istemedi. Bunun üzerine çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Özlem Posbaşoğlu'na "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.