Zehir taciri 60 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon düzenlendi. 13 ilçede 111 adrese yapılan baskında 60 şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca, bir uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 401 personelin katıldığı 'Kökünü kurutma operasyonu'nda 1 kilo 441,73 gram metamfetamin, 1 kilo 458 gram esrar maddesi, 45.29 gram eroin maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın baba H.A.'nın uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olan oğlu A.A.'yı ihbar etmesiyle başladı. 4 aylık takiple şüphelilere ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Nevşehir'e gelerek, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve yetkililerden operasyon hakkında bilgi aldı. Mersin'de de 1500 polis katılımıyla 13 ilçede toplam 111 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca, bir uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.SABAH