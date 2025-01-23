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Giriş Tarihi: 24.1.2025

Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu
Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 2 haftada yürütülen operasyonlarda; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeği görev aldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 77 ilde gerçekleştirilen baskınlarla zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Eş zamanlı operasyonlarda, 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve tam 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda 2 bin 795 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz ve açtırmayacağız" ifadeleri kullandı.

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Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu
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