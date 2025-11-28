Zehirlenerek ölmüştü: Neslinur son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım 2025 günü 18 yaşındaki Neslinur Topal, zincir marketten tavuk alarak aynı gün 39 yaşındaki annesi S.T., kardeşleri 11 yaşındaki R. O. T. ve 9 yaşındaki F.T. ile birlikte yedikten sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine baba M.T., 25 ve 26 Kasım'da karın ağrısı şikayetiyle çocuklarını Seydikemer Devlet Hastanesi'ne götürerek muayene yaptırdı. Yapılan tedavi sonucunda 26 Kasım'da çocuklar taburcu edildi. Ancak rahatsızlığı devam eden çocuklar, 26 Kasım saat 13.45'te Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuklardan Neslinur Topal'ın bilinç kaybı yaşadı ve kalbi durdu.

Bunun üzerine hastane ekiplerince acil müdahale edilerek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandı. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslinur Topal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp inlemesinde belli olacak. Diğer iki çocuk ise ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olaydan önce ise Topal ailesinin evinde boya badana yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, 3 kardeşin bulantı ve ishal şikayetiyle 25 Kasım'da Fethiye Devlet Hastanesine başvurdukları öğrenildi. Neslinur Topal'ın ise böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Olaydan önce Topal ailesinin evinde boya-badana yapıldığı, ahşap kısımların da verniklendiği bilgisine ulaşıldı. İlk incelemelere göre ahşap kısımlara sürülen verniğin alttan ısınması nedeniyle açığa çıkan zehirli gazların, çocukları zehirlediği sonucuna varılırken, hassas ölçüm yapılması için İzmir'den destek ekip çağrıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.

AİLE GÖZLEM ALTINDA

Neslinur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk bulgulara göre bedende gözle görülür bir bulguya rastlanmadı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örnekler toksikolojik ve histolojik analizlere gönderildi. Kesin sonuç, Kimya İhtisas incelemesinin ardından açıklanacak. Topal'ın iki kardeşinin ileri tetkik için İzmir Şehir Hastanesine gönderilirken, anne ve babasının da gözlem altında olduğu bildirildi.

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GELDİ

Soruşturma kapsamında, Ankara'dan özel bir teknik ekibin gece saatlerinde Seydikemer'e gelerek evde daha kapsamlı bir inceleme yapacak. Olayın nedeni, yapılacak detaylı analizlerin ardından kesinlik kazanacak. Halk sağlığı uzmanları fare zehri ve pamuk üretiminde kullanılan tarım ilacına yoğunlaştı. Evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna getirilen Topal'ın cenazesi, Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na nakledildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç kız toprağa verildi. Acılı anne Selimiye ile baba Musa Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Topal ailesi taziyeleri mezarlıkta kabul etti. Cenaze törenine Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, aile yakınları, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.