SON DAKİKA… Muğla’da 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişti! Özel ekip inceleme yapıyor: Dikkat çeken fare zehri şüphesi!

Ancak rahatsızlıkları devam edince, Musa Topal bu kez çocuklarını Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yeniden tedavi altına alınan çocuklardan, böbrek yetmezliği de bulunan Neslinur Topal tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan önce Topal ailesinin evinde boya-badana yapıldığı, ahşap kısımların da verniklendiği bilgisine ulaşıldı. İlk incelemelere göre ahşap kısımlara sürülen verniğin alttan ısınması nedeniyle açığa çıkan zehirli gazların, çocukları zehirlediği sonucuna varılırken, hassas ölçüm yapılması için İzmir'den destek ekip çağrıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.