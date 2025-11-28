SON DAKİKA… Muğla’da 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişti! Özel ekip inceleme yapıyor: Dikkat çeken fare zehri şüphesi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Musa ve Selime Topal çiftinin çocukları Neslinur Topal (18), Ramazan Olgun Topal (11) ve Furkan Topal (9), geçen 22 Kasım günü, babaları tarafından bulantı ve kusma şikayetiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından eve dönen çocuklardan Neslinur Topal (18), 24 Kasım'da bir zincir marketten tavuk aldı.
Anneleri Selimiye Topal (39) tarafından pişirilen tavuğu yiyen kardeşler, 25 Kasım'da tekrar rahatsızlandı. Bunun üzerine çocuklarını karın ağrısı şikayetiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne götüren baba Musa Topal (50), bir gün önce tavuk yediklerini ve zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Çocuklar yapılan tedavi sonrası ertesi gün taburcu edildi.
Ancak rahatsızlıkları devam edince, Musa Topal bu kez çocuklarını Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yeniden tedavi altına alınan çocuklardan, böbrek yetmezliği de bulunan Neslinur Topal tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan önce Topal ailesinin evinde boya-badana yapıldığı, ahşap kısımların da verniklendiği bilgisine ulaşıldı. İlk incelemelere göre ahşap kısımlara sürülen verniğin alttan ısınması nedeniyle açığa çıkan zehirli gazların, çocukları zehirlediği sonucuna varılırken, hassas ölçüm yapılması için İzmir'den destek ekip çağrıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.
GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Neslinur Topal'ın gıda zehirlenmesi olmadığı gaz zehirlenmesi şüphesi olduğu kanaatine varıldı. Evde yapılan ölçüm değerlerine göre metan değeri 0.0, karbonmonoksit değeri 0.0, oksijen değeri 20.9, ve hidrojen sülfür değerinin 0.58 şeklinde olduğu öğrenildi. Hassas ölçüm yapılması için İzmir'den destek ekip çağrıldı. İlk incelemelere göre ahşap verniğin alttan ısınma nedeniyle açığa çıkan zehirli gazlar olduğu sonucu olayın meydana geldiği belirtildi.
AİLE GÖZLEM ALTINDA
Neslinur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk bulgulara göre bedende gözle görülür bir bulguya rastlanmadı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örnekler toksikolojik ve histolojik analizlere gönderildi. Kesin sonuç, Kimya İhtisas incelemesinin ardından açıklanacak. Topal'ın iki kardeşinin ileri tetkik için İzmir Şehir Hastanesine gönderilirken, anne ve babasının da gözlem altında olduğu bildirildi.
Hayatını kaybeden Neslinur Topal'ın cansız bedeni Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın, 28 Kasım'da Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GİTTİ
Soruşturma kapsamında, Ankara'dan özel bir teknik ekibin gece saatlerinde Seydikemer'e gelerek evde daha kapsamlı bir inceleme yapacak. Olayın nedeni, yapılacak detaylı analizlerin ardından kesinlik kazanacak. Halk sağlığı uzmanları fare zehri ve pamuk üretiminde kullanılan tarım ilacına yoğunlaştı. Evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.