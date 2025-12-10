Haberler Yaşam Haberleri Zeray GYO halka arzı talep topluyor! Zeray GYO kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul yolculuğuna başlıyor. Yatırımcıların merakla beklediği Zeray GYO halka arzında talep toplama başladı. Halka arzın, ne kadar büyüklükte olduğu ve bireysel yatırımcılara kaç lot düşebileceği en çok araştırılan konular arasında. Peki, Zeray GYO kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da (BİST) halka arz sistemi, Zeray GYO ile devam ediyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sektöründeki şirket şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle paylarını sunuyor. Toplamda 2 milyar TL'lik bir büyüklüğe sahip olan bu halka arz, yatırımcılara yeni bir yatırım kapısı açıyor. Talep toplama tarihleri halihazırda başlamış olup, ilgilenen yatırımcıların bu süreci kaçırmaması gerekiyor.

ZERAY GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI

Zeray Gayrimenkul halka arzında talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabiliyor. İşte, o tarihler:

10 Aralık 2025

11 Aralık 2025

12 Aralık 2025

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Fiyatı: 13 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

Katılım Endeksi: Uygun

Borsa Kodu: ZERGY (Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 156.800.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %20,05

ZERAY GYO KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL).

- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL).

- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL).

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).

Zeray GYO halka arzı talep topluyor! Zeray GYO kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?
