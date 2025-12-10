Zeray GYO halka arzı talep topluyor! Zeray GYO kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da (BİST) halka arz sistemi, Zeray GYO ile devam ediyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sektöründeki şirket şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle paylarını sunuyor. Toplamda 2 milyar TL'lik bir büyüklüğe sahip olan bu halka arz, yatırımcılara yeni bir yatırım kapısı açıyor. Talep toplama tarihleri halihazırda başlamış olup, ilgilenen yatırımcıların bu süreci kaçırmaması gerekiyor.
Zeray Gayrimenkul halka arzında talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabiliyor. İşte, o tarihler:
10 Aralık 2025
11 Aralık 2025
12 Aralık 2025
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL).
- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).
- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL).
- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL).
- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).