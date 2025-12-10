Zeray GYO halka arzı talep topluyor! Zeray GYO kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da (BİST) halka arz sistemi, Zeray GYO ile devam ediyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sektöründeki şirket şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle paylarını sunuyor. Toplamda 2 milyar TL'lik bir büyüklüğe sahip olan bu halka arz, yatırımcılara yeni bir yatırım kapısı açıyor. Talep toplama tarihleri halihazırda başlamış olup, ilgilenen yatırımcıların bu süreci kaçırmaması gerekiyor.