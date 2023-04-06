Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde sevgilisinden şoke eden ifade!

"HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ İŞİ YAPMADIM"

Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili iddialara da ifadesinde cevap veren Yılmaz S, "Kendim uyuşturucu kullanmadım. Zerin'in de kullanmasına aracılık etmedim. Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım. Zerin'in ailesi istemediği için cenazesine katılamadım. Sonrasında yaşadığım duyguları bir kağıda yazıp eski iptal olan ehliyetimle birlikte Zerin'in mezarının baş kısmına iliştirmiştim. Zerin'in ölümünde herhangi bir ilgim yoktur" dedi.

TEHDİT MESAJLARI İNCELENDİ

Sevgilisiyle birlikte yaşadığı 2'nci kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Yılmaz S. ile aralarında mesajlar Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı şekilde incelendi. İnceleme sonucunda şüpheli Yılmaz S.'nin hayatını kaybeden Zerin Kılınç'a yönelik ölüm tehditi ve hakaret içerikli mesajlara ulaşıldı. Şüpheli Yılmaz S.'nin, Zerin Kılınç'a attığı mesajlarda "Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkinizde göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana" dediği öğrenildi.