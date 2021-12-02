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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Zerzevan’da 1600 yıllık flüt ve anahtar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Zerzevan’da 1600 yıllık flüt ve anahtar
Diyarbakır Çınar'daki Zerzevan Kalesi kazı çalışmalarında ilk defa kemik flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu. İki parça halindeki flütün, küçükbaş hayvanın bacak kemiği üzerine yuvarlak delikler açılarak kullanıldığı belirlendi. Yüzeyinde biri kırık 6 adet delik görülen flüt, MS 4-5. yüzyıla tarihlendiriliyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, flütün askeri şehir olan Zerzevan Kalesi'nde yaşayanların sanat ve müzik ile ilgilerinin olduğunu da göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Anahtarlı yüzükte kilit içine giren dil ve gövde kısmının, el ile tutulan yüzük kısmına geçirildiğini ifade etti.

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Zerzevan’da 1600 yıllık flüt ve anahtar
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