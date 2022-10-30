Zeynep Şenpınar’ın katili intihar etti

Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 24 Mayıs 2020'de kendi evinde 37 yerinden bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde hayatına son verdi. Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Kemaloğlu, tek olarak kaldığı odada dün saat 08.00 sıralarında karyolanın üst tarafına çarşafla asılmış halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Kemaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti