Zeytinburnu’nda şüpheli paket fünye ile patlatıldı





Paketi fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, emniyet bandı çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan paketten pilli ve saatli bir düzenek çıktı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.