Zeytinburnu’nda yeni eğitim yılı temizliği

Zeytinburnu'ndaki okullarda yeni eğitim-öğretim yılıöncesinde temizlik çalışması başlatıldı.Bu kapsamda ilçedeki 51devlet okulundan 26'sının temizliğitamamlandı. ZeytinburnuBelediye Başkanı Ömer Arısoy,"5 Eylül'de ilkokul birinci sınıflaruyum sınıfına başlayacaklar.Dolayısıyla bütün ilkokullarımıztemizlenmiş durumda.Önümüzdeki hafta sonuna kadardevlet okulları; ilkokul, ortaokulve liselerin tamamını temizleyeceğiz.Ayrıca ZeytinburnuBelediyesi okullar açıldıktansonra da temizlik malzemesi desteğisağlıyor" diye konuştu.