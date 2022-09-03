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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Zeytinburnu’nda yeni eğitim yılı temizliği

İHA
Zeytinburnu’nda yeni eğitim yılı temizliği
Zeytinburnu'ndaki okullarda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda ilçedeki 51 devlet okulundan 26'sının temizliği tamamlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "5 Eylül'de ilkokul birinci sınıflar uyum sınıfına başlayacaklar. Dolayısıyla bütün ilkokullarımız temizlenmiş durumda. Önümüzdeki hafta sonuna kadar devlet okulları; ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamını temizleyeceğiz. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi okullar açıldıktan sonra da temizlik malzemesi desteği sağlıyor" diye konuştu.

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Zeytinburnu’nda yeni eğitim yılı temizliği
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