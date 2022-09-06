Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri kapsamında araştırmalar devam ediyor. Son olarak bazı bankalar kampanya sürelerini uzatmış ve bu süre 30 Eylül 2022 olarak açıklanmıştı. Bu noktada; emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan almak isteyen ya da bu bankaya taşımak isteyen vatandaşlar "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, başvurular nasıl yapılır ve şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında güncel bilgiler.